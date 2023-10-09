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لبنان

لقاءٌ بين الأسد وأرسلان.. هذا ما جرى خلاله

Lebanon 24
09-10-2023 | 12:27
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علم موقع الـ "mtv" أن لقاءً عُقد بين الرئيس السوري بشّار الأسد، ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، تخلّله مباحثات في مجمل التطورات والمستجدات الراهنة.

وبحسب مصادر مطّلعة، فقد أتى هذا اللقاء ضمن الزيارات الدورية التي يقوم بها أرسلان إلى سوريا، واللقاءات التي يعقدها بعيداً عن الإعلام مع الرئيس الأسد. (mtv)
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