تبعاً للتطورات الأخيرة.. ماذا قرر الحلبي بشأن المدارس؟

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أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، إقفال المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة، يوم غد الثلاثاء في الأقضية المتاخمة للحدود الجنوبية الدولية، وذلك نتيجة التوتر الذي تشهده القرى الواقعة في الأقضية المذكورة، وخشية تعرض سلامة المعلمين والمتعلمين والأهالي للخطر.كما دعا إلى متابعة بيانات الوزارة يوما بيوم، لرصد التطورات الميدانية والمحافظة على انطلاقة العام الدراسي.