"الجهاد الاسلامي": لسنا مع توريط لبنان ولا نعمل على ذلك

قال ممثل حركة "الجهاد الاسلامي" في لبنان إحسان عطايا في حديث للـLBCI: "اليوم بالطبع حزب الله يشكّل خطراً على لبنان".





وتابع: "لسنا مع توريط لبنان ولا نعمل على توريطه".

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