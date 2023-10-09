Advertisement

لبنان

وسط توتر الجنوب.. هذا ما شهدته محطات المحروقات

Lebanon 24
09-10-2023 | 13:10
A-
A+
Doc-P-1115582-638324793327072018.jpg
Doc-P-1115582-638324793327072018.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأ مواطنون في مناطق جنوبية عديدة بالتهافت إلى محطات المحروقات لملء سياراتهم بالبنزين وسط مخاوف من تصاعد حدة التوتر عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

كذلك، لوحظ قيام مواطنين بالتهافت إلى المراكز التجارية لشراء المواد الغذائية والسلع التموينية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فياض لـmtv: لبنان تحوّل إلى بلد الطاقة المتجدّدة بفعل السياسة التي اعتمدتها الوزارة ورفع الدعم عن المحروقات
lebanon 24
10/10/2023 00:06:22 Lebanon 24 Lebanon 24
في ظل الاوضاع الامنية على الحدود.. بيان مهمّ لرئيس الجامعة اللبنانية
lebanon 24
10/10/2023 00:06:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية فوق هذه المناطق اللبنانية
lebanon 24
10/10/2023 00:06:22 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات "لبنان 24": "حزب الله" قصف مقر قيادة فرقة الجليل- ثكنة برانيت على حدود عيتا الشعب
lebanon 24
10/10/2023 00:06:22 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

محروقات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:19 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2023-10-09
15:19 | 2023-10-09
15:11 | 2023-10-09
15:07 | 2023-10-09
15:02 | 2023-10-09
14:49 | 2023-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24