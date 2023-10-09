وسط توتر الجنوب.. هذا ما شهدته محطات المحروقات

بدأ مواطنون في مناطق جنوبية عديدة بالتهافت إلى محطات المحروقات لملء سياراتهم بالبنزين وسط مخاوف من تصاعد حدة التوتر عند الحدود مع فلسطين المحتلة.



كذلك، لوحظ قيام مواطنين بالتهافت إلى المراكز التجارية لشراء المواد الغذائية والسلع التموينية.

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