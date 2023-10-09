"حزب الله" ينعى أحد عناصره.. ارتقى نتيجة العدوان على جنوب لبنان

نعت "المقاومة الإسلامية" أحد عناصرها حسام محمد إبراهيم "حسام عيترون" من بلدة عيترون الجنوبية.





واشارت في بيانها الى انه "ارتقى نتيجة العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان عصر اليوم الاثنين".





وكانت مندوبة "لبنان ٢٤" قد أفادت بأن القصف الإسرائيلي الذي طال عدداً من المناطق الجنوبية اليوم، أدى إلى مقتل الشاب حسام ابراهيم أحد عناصر "حزب الله"، وإصابة 4 جرحى.

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