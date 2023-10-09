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لبنان

ما حقيقة توقّف الرحلات من بيروت واليها؟ مديرية الطيران المدني تجيب

Lebanon 24
09-10-2023 | 13:23
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 نفت المديرية العامة للطيران المدني في بيان، "ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن شركات الطيران أبلغت إدارة مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت بأنها ستوقف رحلاتها من بيروت وإليها، مع حلول منتصف الليل". (الوكالة الوطنية)
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