ما حقيقة توقّف الرحلات من بيروت واليها؟ مديرية الطيران المدني تجيب

نفت المديرية العامة للطيران المدني في بيان، "ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن شركات الطيران أبلغت إدارة مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت بأنها ستوقف رحلاتها من بيروت وإليها، مع حلول منتصف الليل". (الوكالة الوطنية)

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