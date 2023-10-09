مقتل عنصرين من "حزب الله" خلال القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان

نعت "المقاومة الإسلامية" أحد عناصرها علي رائف فتوني، "حيدر" من بلدة زقاق البلاط - بيروت.





واشارت في بيانها الى انه "ارتقى نتيجة العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان عصر اليوم الاثنين".





وكانت قد نعت في وقت سابق حسام محمد إبراهيم، "حسام عيترون" من بلدة عيترون الجنوبية، الذي قضى أيضاً نتيجة العدوان الاسرائيلي على الجنوب.

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