بعد إطلاق نار خلال مسيرة داعمة لغزة.. "فتح" توضح

أفادت مندوبة "لبنان 24" بحصول اطلاق نار خلال مسيرة داعمة لغزة في عين الحلوة وسقوط إصابات.

ونفت مصادر فتح عبر "لبنان 24" اي علاقة لها باطلاق النار على المسيرة التي اقيمت مساء دعما لغزة.