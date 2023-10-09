الأبيض يعلّق العمل في حضانات الجنوب

أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان "قرار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الابيض تعليق العمل في كل حضانات الأطفال في الجنوب، تحسبا من الأوضاع الراهنة". (الوكالة الوطنية)

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