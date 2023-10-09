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لبنان

تضرر عدة منازل في قضاء صور جراء القصف الإسرائيلي

Lebanon 24
09-10-2023 | 14:10
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ادى القصف الاسرائيلي عصر اليوم، على القرى الحدودية في الظهيرة ويارين والبستان ويارين في قضاء صور الى تضرر عدد من المنازل والمحال التجارية.

وأصيبت "سوبرماركت المختار" في بلدة الظهيرة ومنزل رئيس بلدية الظهيرة عبدالله الغريب كما تضررت سيارته، وتضرر ايضا عدد من المنازل لآل ياسين  جراء تساقط القذائف، كذلك تضررت البنى التحتية في المنطقة الممتدة بين الظهيرة وحتى مروحين. (الوكالة الوطنية)
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