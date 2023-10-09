أبو شقرا يطمئن: لا أزمة بنزين ومازوت

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أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، اثر اللقاءات التي حصلت بينه وبين أمين سر نقابة المحطات وأعضاء النقابة، ان "مادتي البنزين والمازوت متوافرتين بشكل طبيعي وبكميات كبيرة في الأسواق اللبنانية، ولا داع للهلع، بفعل الشائعات التي يتم تداولها، والتي تسببت بزحمة على عدد من محطات المحروقات في بعض المناطق".وأكد ان "الأمور طبيعية"، متمنياً على المواطنين "عدم الأخذ بالشائعات، بل متابعة بيانات وزارة الطاقة ونقابة المحطات وموزعي المحروقات".ولفت الى ان "يوم غد سنشهد انخفاضا في أسعار مادة البنزين، في الأسواق اللبنانية، وفق الجدول الذي سيصدر عن وزارة الطاقة".