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لبنان

بعد مقتل عدد من عناصره.. "حزب الله" يستهدف هذه المراكز العسكرية الاسرائيلية

Lebanon 24
09-10-2023 | 14:49
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أعلن "حزب الله" في بيان، استهداف ثكنة برانيت- مركز قيادة فرقة الجليل وثكنة أفيفيم بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون رداً على الاعتداءات الإسرائيلية ومقتل 3 من عناصره عصر اليوم.
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