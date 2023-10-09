بعد مقتل عدد من عناصره.. "حزب الله" يستهدف هذه المراكز العسكرية الاسرائيلية

أعلن "حزب الله" في بيان، استهداف ثكنة برانيت- مركز قيادة فرقة الجليل وثكنة أفيفيم بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون رداً على الاعتداءات الإسرائيلية ومقتل 3 من عناصره عصر اليوم.

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