نزوح عائلات من مروحين الحدودية الى صيدا

وصل عدد من العائلات اللبنانية النازحة من بلدة مروحين الحدودية في قضاء صور الى مدينة صيدا، بحثا عن ملاذ آمن بعدما طاول القصف والغارات الإسرائيلية البلدة ومحيطها، وتحسبا لأي تطور أمني جديد في المنطقة. (الوكالة الوطنية)

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