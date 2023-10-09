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لبنان

تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية فوق هذه المناطق اللبنانية

Lebanon 24
09-10-2023 | 15:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بتسجيل تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية، نوع "ام كا"، على علو شاهق فوق مزارع شبعا- تلال كفرشوبا وصولا الى حاصبيا، تزامناً مع تحليق مكثف للطيران الاسرائلي فوق المناطق المحتلة.
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مزارع شبعا

تلال كفرشوبا

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