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لبنان
في رميش.. سقوط قذائف هاون في باحة مركز للجيش وإصابة ضابط
Lebanon 24
09-10-2023
|
15:07
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أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان، أنه "بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٩ تعرضت مناطق حدودية في الجنوب للقصف من قبل العدو الإسرائيلي. وقد سقط عدد من قذائف الهاون في باحة مركز للجيش في خراج بلدة رميش، ما أدى إلى إصابة ضابط بجروح طفيفة".
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الجيش اللبناني
رميش
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