Advertisement

لبنان

في ظل الاوضاع الامنية على الحدود.. بيان مهمّ لرئيس الجامعة اللبنانية

Lebanon 24
09-10-2023 | 15:19
A-
A+
Doc-P-1115615-638324867418029539.jpeg
Doc-P-1115615-638324867418029539.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بسبب توتر الأوضاع الأمنية على الحدود الجنوبية، أعلن رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران تعليق الدروس والأعمال الإدارية في فروع وشُعب الجامعة اللبنانية في النبطية وصور وبنت جبيل يوم غد الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023، على أن تصدر الجامعة بيانات لاحقة وفقًا لتطور الأوضاع.
Advertisement
 
 
الى ذلك أفادت "الجامعة الاسلامية" في بيان، أن "نظرا إلى الظروف الأمنية المستجدّة، تعطّل الجامعة الإسلاميّة في لبنان - فرع صور، إداريا وأكاديميا الثلاثاء في ١٠ تشرين أول ٢٠٢٣، على أن تستأنف الدروس والدوام الإداري الأربعاء، كما تؤجل إمتحانات الدّخول للإختصاصات التي كانت مقرّرة غدا إلى موعد يحدد لاحقا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:19 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2023-10-09
15:11 | 2023-10-09
15:07 | 2023-10-09
15:02 | 2023-10-09
14:49 | 2023-10-09
14:36 | 2023-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24