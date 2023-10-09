في ظل الاوضاع الامنية على الحدود.. بيان مهمّ لرئيس الجامعة اللبنانية

بسبب توتر الأوضاع الأمنية على الحدود الجنوبية، أعلن رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران تعليق الدروس والأعمال الإدارية في فروع وشُعب الجامعة اللبنانية في النبطية وصور وبنت جبيل يوم غد الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023، على أن تصدر الجامعة بيانات لاحقة وفقًا لتطور الأوضاع.

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الى ذلك أفادت "الجامعة الاسلامية" في بيان، أن "نظرا إلى الظروف الأمنية المستجدّة، تعطّل الجامعة الإسلاميّة في لبنان - فرع صور، إداريا وأكاديميا الثلاثاء في ١٠ تشرين أول ٢٠٢٣، على أن تستأنف الدروس والدوام الإداري الأربعاء، كما تؤجل إمتحانات الدّخول للإختصاصات التي كانت مقرّرة غدا إلى موعد يحدد لاحقا".