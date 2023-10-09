"سنعرّض الأسد للخطر".. إسرائيل تهدّد "حزب الله"

هدّدت الحكومة الإسرائيلية، "حزب الله" بأنها ستضرب دمشق وستعرّض الرئيس السوري بشار الأسد للخطر، في حال دخوله النزاع الدائر في غزة، بحسب ما ذكرته مصادر إسرائيلية.



ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن إسرائيل وجهت تحذيرا لحزب الله اللبناني عبر فرنسا، بأنه إذا دخل الحرب فإن إسرائيل قد تقوم بتوجيه ضربات لدمشق مثل الضربات التي وجهتها للضاحية الجنوبية، وأن الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه سيكونان بخطر".

Advertisement

وقالت هذه المصادر إن الإدارة الأميركية تطلب تفويضا من الكونغرس لاستخدام القوة ضد "حزب الله" إذا دخل على الحرب.





وكان حزب الله قد أعلن الأحد، مسؤوليته عن هجوم بالصواريخ والقصف المدفعي على منطقة مزارع شبعا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.





ورد الجيش الإسرائيلي "على الاعتداء الصاروخي من لبنان"، بغارة عبر طائرة مسيرة قصفت "بنية تحتية تابعة لحزب الله في منطقة جبل روس (هار دوف)"، حسبما أعلن المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي.



وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قد قصف خيمة كانت قد نصبتها حزب الله في مزارع شبعا. (سكاي نيوز)