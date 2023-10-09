إجراءات لم يتمّ الكشف عنها

اتخذت حاكمية مصرف لبنان إجراءات، لم تشأ الكشف عنها للحؤول دون تدهور سعر صرف الدولار في السوق السوداء إذا حصلت مفاجآت عسكرية غير متوقعة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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