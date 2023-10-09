"المسعى الرئاسي" القطري في اجازة وتواصل لبناني- سوري بملف النازحين

jراجع الاهتمام بالملف الرئاسي الذي كان من المفترض أن يتواصل التحرك بشأنه من خلال المساعي القطرية، لكن هذا المسعى حاليا في اجازة إلى حين تبلور المشهد بعد هذه التطورات.

وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن هناك رأياً يقول أن انسداد الأفق الرئاسي مرشح أن يطول جراء ما حصل مع العلم أن انتخاب رئيس للبلاد لم يشكل اولوية، في حين أن راياً آخر يتحدث عن قلب الأوراق والدفع في اتجاه تسريع عملية الإنتخاب ومن هنا لا بد من انتظار سير الأمور.

واعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، انها اجرت مباحثات هاتفية مع نظيرها اللبناني نجيب ميقاتي، حول آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط في ضوء تجدد الصراع في إسرائيل. وخلال الاتصال، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية "استعداد إيطاليا لمواصلة المساهمة في أمن واستقرار لبنان في هذا الوضع الحساس"، معربة عن أملها في "خفض سريع للصراع، وتجنب توسيعه الذي قد تكون له عواقب لا تحصى على المنطقة بأكملها". كما شكل اللقاء فرصة لمناقشة أزمة الهجرة وقضية اللاجئين السوريين في لبنانحكوميا، أجرى وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب أمس اتّصالاً بنظيره السوري فيصل المقداد، حيث قدّم له مرةً أخرى تعازيه لأرواح العسكريين الذين سقطوا أخيراً في الاعتداء على الكلية الحربية في حمص. كما تناول الوزيران التطورات في غزة والتحضيرات لعقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة. كما تباحث الوزيران في الزيارة المرتقبة للوزير بوحبيب الى سورية لمناقشة مسألة النازحين السوريين وسبل معالجتها.وكان رئيس الحكومة اجتمع مع بو حبيب الذي أعلن بعد اللقاء “أطلعت دولة الرئيس على الاجتماع الذي ستعقده الجامعة العربية في القاهرة بشأن الأوضاع في غزة وفلسطين. كما عرضنا لموضوع النازحين السوريين والزيارة التي سأقوم بها هذا الشهر لسورية، وأنني سألتقي أيضاً بوزير الخارجية السوري في اجتماع الجامعة العربية في القاهرة”. ورداً على سؤال قال: “نحن لا نريد ان يدخل لبنان في الحرب الدائرة، ونسعى لذلك، ويقوم رئيس الحكومة باتصالات كثيرة في هذا الشأن وإن شاء الله خيراً، وكل الأطراف الدولية تدعونا أيضاً لعدم الدخول في الحرب، وهذا هو موقف لبنان”.