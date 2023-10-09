25
o
بيروت
27
o
طرابلس
32
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد التصعيد في الجنوب.. واشنطن تحذّر حزب الله من فتح جبهة جديدة مع إسرائيل
Lebanon 24
09-10-2023
|
23:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
نبّه مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية حزب الله من مغبة اتّخاذ "قرار خاطئ" بفتح جبهة ثانية مع إسرائيل في خضم تصدّيها لهجمات حركة حماس في قطاع غزة.
وأعرب المسؤول في تصريح لصحافيين عن "قلق بالغ إزاء (احتمال) اتّخاذ حزب الله القرار الخاطئ باختياره فتح جبهة ثانية في هذا النزاع".
Advertisement
وأضاف أنّه من بين الأسباب التي دفعت واشنطن إلى نشر مجموعة حاملة طائرات هجومية في شرق البحر المتوسط، إفهام تنظيمات إقليمية تدعمها إيران، على غرار حزب الله، ضرورة عدم "التشكيك في التزام الحكومة الأميركية دعم القدرات الدفاعية لإسرائيل".
وجاء إعلان الولايات المتّحدة قرارها بشأن نشر مجموعة حاملة الطائرات الهجومية التي تضمّ سفناً حربية عدّة الأحد غداة هجمات حركة حماس غير المسبوقة على جنوب إسرائيل انطلاقاً من قطاع غزة المحاصر والتي أوقعت مئات القتلى.
وأعلن حزب الله أمس الإثنين مقتل ثلاثة من عناصره في قصف إسرائيلي استهدف جنوب لبنان، ردّ عليه بقصف ثكنتين إسرائيليتين.(سكاي نيوز)
لبنان
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تبعاً للتطورات الأخيرة.. ماذا قرر الحلبي بشأن المدارس؟
Lebanon 24
تبعاً للتطورات الأخيرة.. ماذا قرر الحلبي بشأن المدارس؟
12:40 | 2023-10-09
09/10/2023 12:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة قديمة تنتشر.. شاهدوا كيف كانت بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك
Lebanon 24
صورة قديمة تنتشر.. شاهدوا كيف كانت بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك
02:21 | 2023-10-09
09/10/2023 02:21:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة توقّف الرحلات من بيروت واليها؟ مديرية الطيران المدني تجيب
Lebanon 24
ما حقيقة توقّف الرحلات من بيروت واليها؟ مديرية الطيران المدني تجيب
13:23 | 2023-10-09
09/10/2023 01:23:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تنقل لاسرائيل تهديدا من حزب الله... و"طوفان الأقصى" يدعم مطالب المملكة
Lebanon 24
مصر تنقل لاسرائيل تهديدا من حزب الله... و"طوفان الأقصى" يدعم مطالب المملكة
05:00 | 2023-10-09
09/10/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتّر في جنوب لبنان... غارة إسرائيليّة على مروحين واشتباك مسلّح وقصف مدفعي
Lebanon 24
توتّر في جنوب لبنان... غارة إسرائيليّة على مروحين واشتباك مسلّح وقصف مدفعي
09:10 | 2023-10-09
09/10/2023 09:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:30 | 2023-10-10
تحذيرات في لبنان.. هؤلاء قد تستهدفهم إسرائيل!
01:15 | 2023-10-10
"حزب الله" يكثف استعداداته الميدانية وهذا ما فعله وفد قيادي لوجستي
01:00 | 2023-10-10
إتصالات لميقاتي للنأي بلبنان عن تداعيات احداث غزة..والمعالجات "كل يوم بيومو"
23:05 | 2023-10-09
حركة الجهاد الاسلامي تعلن سقوط عنصرين.. وهذا ما اكدته
22:37 | 2023-10-09
10 أسباب إقتصادية تجعل لبنان عاجزاً عن تحمّل تبعات حرب جديدة
22:34 | 2023-10-09
ضوء أخضر للتمديد لقائد الجيش!
فيديو
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
Lebanon 24
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
10:33 | 2023-10-05
10/10/2023 08:37:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها بشكل كبير: فنانة عربية شهيرة توثق خضوعها لعملية تجميل: "يا جمالي موتوا قهر" (فيديو)
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها بشكل كبير: فنانة عربية شهيرة توثق خضوعها لعملية تجميل: "يا جمالي موتوا قهر" (فيديو)
02:04 | 2023-10-05
10/10/2023 08:37:50
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
10/10/2023 08:37:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24