حركة الجهاد الاسلامي تعلن سقوط عنصرين.. وهذا ما اكدته

Advertisement

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن مجموعة من مقاتليها الأبطالفي سرايا القدس، تمكنت من اقتحام أحد مواقع الاحتلال شمال فلسطين المحتلة، ونفذت اشتباكاً مسلحاً من نقطة صفر، ما أسفر عن مقتل ضابطين اسرائيليين أحدهما نائب قائد اللواء 300 في الجيش الاسرائيلي، وإصابة خمسة من الجنود بجراح مختلفة.وقد ارتقى، خلال العملية إثنين من سرايا القدس، هما:- الشهيد حمزة حسن موسى (فاروق) مواليد 2002 من مخيم البرج الشمالي.- المجاهد رياض محمد قبلاوي (أبو يزن) مواليد 1999، من مخيم عين الحلوة.واكدت الحركة جهوزيتها الكاملة، في كل الساحات، واستمرارها في مواجهة العدو "دفاعاً عن شعبنا ومقدساتنا".