"حزب الله" يكثف استعداداته الميدانية وهذا ما فعله وفد قيادي لوجستي

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بعد اربعة ايام من بدء المعارك بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية، بدأ "حزب الله" القيام بخطوات جدية لرفع مستوى جاهزيته تمهيدا وتحسباً لحصول أي تطورات عسكرية.وبحسب مصادر مطلعة فإن الحزب رفع مستوى استعداداته الى درجة كبيرة، حتى قبل حصول القصف الاسرائيلي امس على المناطق غير المأهولة وعلى احد مواقعه العسكرية في الجنوب والذي ادى الى سقوط عدد من الشهداء بين عناصره.وترى المصادر ان "حزب الله" سيستمر بهذه الدرجة من الاستنفار في الايام المقبلة، وقد يزيد نسبتها في حال استمر التصعيد الاسرائيلي ضد قطاع غزة، وتزايد احتمال اشتعال الجبهة عند الحدود جنوب لبنان.وتفيد المعلومات أنّ "حزب الله" عمد خلال الساعات الماضية إلى نشر راجمات صواريخ على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة وفعّل العمل بغرفة العمليات المشتركة مع حركة "حماس" في لبنان لمواكبة آخر التطورات في الداخل الفلسطيني بعد عمليات "طوفان الأقصى".وفي سياق متصل، وفي اطار الخطوات الوقائية، افاد "مصدر بلدي" في جبل لبنان أن وفدا قياديا لوجستيا من احدى الجمعيات التابعة لحزب الله قام بزيارة خاطفة الى عدد من القرى في قضاء كسروان ووسط قضاء جبيل ومنطقة الجرد وتفقد عددا من المباني العامة والحسينيات فيها تحسباً لأي طارئ في الوضعية الأمنية على الحدود الجنوبية.وأشار المصدر الى أن الوفد تفقد ايضا عددا من المواقع العامة شمالاً، وتحديدا في قضاءي البترون والكورة.