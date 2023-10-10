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لبنان

تحذيرات في لبنان.. هؤلاء قد تستهدفهم إسرائيل!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-10-2023 | 01:30
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سادت في أوساط فلسطينية تحذيرات من إمكانية إستهداف إسرائيل قيادات تابعة لحركة "حماس" في لبنان في ظلّ معركة "طوفان الأقصى".
وقالت المعلومات إنّ بعض قادة الحركة في لبنان وغزة لم يستبعدوا لجوء إسرائيل لأسلوب الإغتيالات، وذلك إنتقاماً لما فعلته "حماس" خلال العملية الضخمة التي شنّتها يوم السبت.
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وتوازياً مع ذلك، عُلِم أنّ بعض مسؤولي "حماس" في غزة كانوا بعيدين عن "السمع"، فيما تبيّن أن الإتصالات كانت غير متوافرة بسهولة مع بعضهم.


المصدر: لبنان 24

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