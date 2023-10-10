فلسطينيو المخيمات جزء من المعركة

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بالتوازي مع زيادة التوتر الامني والعسكري عند الحدود اللبنانية الجنوبية يبدو ان حلفاء "حزب الله" من الفصائل الفلسطينية، سيكونون جزءاً من الحراك الامني ضد تل ابيب في لبنان.وتقول المصادر انه، كما قام الفلسطينيون في لبنان بدور جدي في ادارة بعض التحركات داخل فلسطين، سيكون لهم دور أساسي في المعركة الحالية.وترى المصادر ان اللاجئين الفلسطينيين سيساهمون في الحشد، سواء عبر التحركات الشعبية عند الحدود او بإطلاق الصواريخ او بالعمليات المباشرة كما حصل امس، وذلك لكي يتجنب "حزب الله" تدخلا مباشراً دائماً في هذه المرحلة...