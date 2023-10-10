رئاسياً.. هذا ما تخطط له أطراف المعارضة!

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بدأت أوساط في أطراف المعارضة مؤخراً طرح مدى إمكانية تشكيل تقاطعٍ جديد على صعيد الملف الرّئاسي، لاسيما أن التقاطع السابق في ما بينها على المرشح الرئاسي الوزير السابق جهاد أزعور قد سقط تماماً أو دخل في حالة من "الموت السريري".وبحسب المصادر، فإن بعض نواب التغيير ما زال يُعوّل على إمكانية التلاقي مع أطراف معارضة أخرى بهدف رصّ الصفوف نوعاً ما وتشكيل قوة ضغط جديدة في ظل المبادرتين القطرية والفرنسية.