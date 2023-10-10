اسرائيل استنفرت جنوباً.. اشتبهت بحدث أمني وطلبت من سكانها دخول الملاجئ

أفاد جيش العدو الإسرائيلي عن الاشتباه في حدث أمني في الجولان وعند القطاع الشرقي لجنوب لبنان، وطلب من السكان المستوطنات بدخول الملاجئ.

وبجسب التقارير الأولية، اشتبه العدو بتسلل في المجال الجوي لإسرائيل في الجولان والجليل الأعلى. وعلى الإثر، قام سلاح الجوّ بمسح هضبة الجولان والجليل بعد بلاغ باختراق المجال الجوي.

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وكانت "الوكالة الوطنية" قد أفادت أن القطاع الغربي والمناطق المحاذية للخط الأزرق يسودها الهدوء الحذر والترصد الأمني، حيث توقفت قوات "اليونيفيل" عن تسيير دورياتها المؤللة والراجلة، فيما تشهد المناطق التي تعرضت للقصف امس نزوحًا للأهالي من أطفال ونساء.

يذكر ان معظم المدارس الرسمية والخاصة أقفلت أبوابها اليوم في صور وبنت جبيل.

وكانت قصفت قوات العدو الاسرائيلي في ساعات الصباح الاولى خراج بلدتي بليدا وميس الجبل بقذائف مدفعية حيث سقط نحو أربع قذائف داخل الاراضي اللبنانية، وذلك لدى اشتباه العدو بمحاولة تسلل الى الداخل المحتل.