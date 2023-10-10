27
o
بيروت
29
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
29
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"رعبٌ عسكري".. هل سيفتح "حزب الله" جبهة الجنوب؟
محمد الجنون Mohammad El Jannoun
|
Lebanon 24
10-10-2023
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
صحيحٌ أن "حزب الله" خسر 3 عناصر تابعة له بقصفٍ إسرائيليّ طال جنوب لبنان يوم أمس، لكنّ ذلك لا يعني تدحرج الأمور نحو مواجهة شاملة كردّ من الحزب على الإستهداف الذي حصل. فعلياً، ضبطَ "حزب الله" نفسه وميدانه بشكلٍ بارز، وما جرى هو أنّه حافظ على "قواعد الإشتباك" القائمة بينه وبين إسرائيل منذ حرب تمّوز عام 2006، إذ لم يتخطاها أو ينسفها بعكس ما كان متوقعاً.
Advertisement
إنطلاقاً مما ذُكر، يوم القول إنَّ فُرص الحرب بين إسرائيل والحزب ما زالت مُتراجعة رغم التوتر الذي حصل، فسيناريو الإستهداف الذي طالَ عناصره كان جرى في أوقاتٍ سابقة في أكثر من زمان ومكان، وعليه كان الردّ موضعياً ومحدوداً مثلما حصل يوم أمس حينما استهدف الحزب ثكنتين إسرائيليتين إنتقاماً لشهدائه الثلاثة من دون فتح معركةٍ جديدة مماثلة لعملية "طوفان الأقصى" التي تخوضها حركة "حماس" ضدّ إسرائيل منذ يوم السبت الماضي.
في الواقع، يُمكن إعتبار إنخراط الحزب بمعركة "حماس" بمثابةِ تأكيدٍ على ثقله ووجوده الأساسيّ على صعيد جبهات المواجهة ضدّ العدو. الأمرُ هذا محسومٌ تماماً إذ لا يمكن للحزب ولو للحظة أن يكون بمنأى عن أي جبهةٍ تخوض معركة ضد إسرائيل، وبالتالي سيجدُ نفسه مُلزماً لإسداء رسائل ولو محدودة للقول إنّه حاضرٌ وليس غائباً ولديه قدرة التأثير على مسارات المعارك حتى لو لم يكن طرفاً أساسياً بها. هنا، وإنطلاقاً مما حصل، يمكن أن يعتبر الحزب خطوة تقديم عناصر له كشهداء في ظلّ معركة "طوفان الأقصى"، بمثابة الثمن الأساس الذي يمكن أن يقدمه لمحور المقاومة ضمن ظروفه الحالية، والتي تفرض عليه عدم الذهاب بعيداً نحو مواجهة مفتوحة.
على صعيدٍ آخر، ما تبينه المعطيات هو أنّ الحزب لن "يغامر" باتجاه تعقيد الأمور في الجنوب لسببين: الأول وهو عدم وجود أرضية داخلية مؤاتية لأي حرب في ظلّ التخبط الذي يعيشه لبنان أمنياً وإقتصادياً وسياسياً، في حين أن السبب الثاني يقول إنّ الإستهداف الإسرائيلي للجنوب لم يتحوّل إلى مواجهة مفتوحة، وبالتالي يرى الحزب ما جرى محصوراً في إطار مناوشاتٍ يجب الرد عليها بمناوشاتٍ مماثلة.
في مقابل كل ذلك، يُصبح قرار إتجاه "حزب الله" نحو خوض معركة مرتبطاً بأمورٍ حاسمة ويمكن أن تكسِر من تقدّم "محور المقاومة". هنا، قد تكون أي حملة برية إسرائيلية ضد قطاع غزة هي المُحفز الأول لـ"حزب الله" نحو إتخاذ قرارٍ بتوسيع رقعة عملياته في الجنوب. مع هذا، وفي حال رأى الحزب أنّ هناك حرباً شاملة ستُخاض ضد "حماس" عبر أطرافٍ خارجية مثل الولايات المتحدة بهدف حماية إسرائيل، عندها من الممكن أن يكون قرارُ الحسم قد اتُّخذ لفتح الجبهات كافة إنطلاقاً من لبنان مروراً بسوريا وصولاً إلى الداخل الفلسطيني.
رعب عسكريّ
ووسط ما يجري، يمكن إستنتاجُ أن المأزق الذي يُؤرق إسرائيل حالياً يتصلُ بأمرين: الأول وهو تطويق ذيول عملية "طوفان الأقصى" والثاني إستثناء لبنان من معادلة الحرب. لهذا السبب، جاءت تحذيرات أميركية لافتة يوم أمس من "البنتاغون" من خطورة إندماج "حزب الله" في المعركة القائمة، والأمرُ هذا له أبعادٌ كبيرة أساسها أنّ إسرائيل تسعى لـ"إبعاد شر الحزب" عنها قدر الإمكان، وتحمُّل أي شيء منه مع إستفزازه وإستهدافه ضمن أُطرٍ محدودة. هنا تكمنُ الإنعطافة المفصلية، وما يتبين هو أنّ أخذ دور "حزب الله" في الحسبان من دون أن يقوم بأي فعلٍ ميداني، يعتبرُ عامل "رعب" لا يمكن لإسرائيل تغاضيه، وهذه النقطة مهمة جداً وتفرض نفسها أصلاً الآن في ظل حرب غزة.
أمام كل الأحداث التي حصلت، يبقى السؤال التالي: ماذا بعد؟ هنا، ما يمكن قوله بناءً للتوقعات والقراءات هو أنّه طالما بقيت عملية "طوفان الأقصى" قائمة ومستمرة، سيظلّ الجنوب تحت التوتر بسبب الإسرائيلي، وسيبقى "حزب الله" مستنفراً ومُعرضاً للإستهداف مُجدداً. عندها، سيعود سيناريو الرد إلى الواجهة، وهذا أمرٌ متوقع حصوله في أي لحظة وسط الظروف القائمة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تبعاً للتطورات الأخيرة.. ماذا قرر الحلبي بشأن المدارس؟
Lebanon 24
تبعاً للتطورات الأخيرة.. ماذا قرر الحلبي بشأن المدارس؟
12:40 | 2023-10-09
09/10/2023 12:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة توقّف الرحلات من بيروت واليها؟ مديرية الطيران المدني تجيب
Lebanon 24
ما حقيقة توقّف الرحلات من بيروت واليها؟ مديرية الطيران المدني تجيب
13:23 | 2023-10-09
09/10/2023 01:23:14
Lebanon 24
Lebanon 24
توتّر في جنوب لبنان... غارة إسرائيليّة على مروحين واشتباك مسلّح وقصف مدفعي
Lebanon 24
توتّر في جنوب لبنان... غارة إسرائيليّة على مروحين واشتباك مسلّح وقصف مدفعي
09:10 | 2023-10-09
09/10/2023 09:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات في لبنان.. هؤلاء قد تستهدفهم إسرائيل!
Lebanon 24
تحذيرات في لبنان.. هؤلاء قد تستهدفهم إسرائيل!
01:30 | 2023-10-10
10/10/2023 01:30:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير ينجو من الموت: سيارة مُسرعة صدمته.. وفيديو يوثق لحظة إصابته
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير ينجو من الموت: سيارة مُسرعة صدمته.. وفيديو يوثق لحظة إصابته
23:40 | 2023-10-09
09/10/2023 11:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
محمد الجنون Mohammad El Jannoun
@MhdJannoun
صحافي ومحرّر
أيضاً في لبنان
04:50 | 2023-10-10
بالأرقام والوقائع.. مجلس الوزراء يُناقش الخميس تقريرا عن النازحين السوريين
04:40 | 2023-10-10
جلسة طارئة لمجلس الوزراء الخميس وهذا ما اعلنه ميقاتي
05:00 | 2023-10-10
بعد "طوفان الأقصى"… التسويات أصبحت لزوم ما لا يلزم
01:45 | 2023-10-10
اسرائيل استنفرت جنوباً.. اشتبهت بحدث أمني وطلبت من سكانها دخول الملاجئ
05:18 | 2023-10-10
أمطار ورياح وضباب على المرتفعات... هذا ما ينتظرنا في الايام المقبلة!
05:11 | 2023-10-10
ميقاتي بحث الأوضاع الأمنية في البلاد مع زواره
فيديو
"طوفان الأقصى".. صور فضائية تظهر حجم الحرائق في غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)
Lebanon 24
"طوفان الأقصى".. صور فضائية تظهر حجم الحرائق في غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)
01:46 | 2023-10-10
10/10/2023 12:25:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
Lebanon 24
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
10:33 | 2023-10-05
10/10/2023 12:25:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها بشكل كبير: فنانة عربية شهيرة توثق خضوعها لعملية تجميل: "يا جمالي موتوا قهر" (فيديو)
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها بشكل كبير: فنانة عربية شهيرة توثق خضوعها لعملية تجميل: "يا جمالي موتوا قهر" (فيديو)
02:04 | 2023-10-05
10/10/2023 12:25:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24