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لبنان

سرقة واطلاق نار.. هذا ما جرى في ضهر العين فجراً

Lebanon 24
10-10-2023 | 00:44
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تعرض المواطن "ا.بدره" فجر اليوم على طريق عام ضهر العين الى محاولة سرقة بعد اعتراض طريقه من قبل دراجة نارية يستقلها مسلحين الا ان العملية باءت بالفشل بعد قيام "ا.ب" بالعراك والتضارب مع احدهم ليتم اطلاق النار عليه واصابته بطلق ناري في قدمه حيث نقل  الى مستشفى الاسلامي فيما نقل "ب.ب" الى مستشفى الهيكلية للعلاج حيث وصفت حالته بالمستقرة 
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كما اصيب "ر.ر" وهو احد السارقين من قبل مرافقه، الا انه تم توقيفه من قبل فصيلة ضهر العين ونقله الى مستشفى الهيكلية لتلقي العلاج 
وقد حضرت قوة من المخابرات في الجيش الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادثة


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