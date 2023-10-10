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لبنان

قصف اسرائيلي فجراً على بلدات جنوبية.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
10-10-2023 | 03:16
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قصفت القوات الاسرائيلية  في ساعات الصباح الاولى خراج بلدتي بليدا وميس الجبل بقذائف مدفعية حيث سقط حوالي اربعة قذائف داخل الاراضي اللبنانية ، لدى اشتباه القوات الاسرائيلية بمحاولة تسلل الى الداخل المحتل، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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