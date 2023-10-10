قصف اسرائيلي فجراً على بلدات جنوبية.. اليكم ما جرى

قصفت القوات الاسرائيلية في ساعات الصباح الاولى خراج بلدتي بليدا وميس الجبل بقذائف مدفعية حيث سقط حوالي اربعة قذائف داخل الاراضي اللبنانية ، لدى اشتباه القوات الاسرائيلية بمحاولة تسلل الى الداخل المحتل، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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