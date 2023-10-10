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لبنان

إرجاء جلستي لجنة تقصي الحقائق ولجنة الإدارة والعدل بسبب الأوضاع الراهنة

Lebanon 24
10-10-2023 | 03:26
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أرجئت جلسة لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه التي كانت مقررة إلى موعد يحدد لاحقا، وذلك بسبب الأوضاع الراهنة.

كذلك، وللسبب عينه، فقد أرجأت لجنة الإدارة والعدل جلستها التي كانت مقررة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم  اليوم إلى الثلاثاء المقبل في ١٧-١٠-٢٠٢٤ في التوقيت عينه. 
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