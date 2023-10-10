Advertisement

لبنان

بالأرقام والوقائع.. مجلس الوزراء يُناقش الخميس تقريرا عن النازحين السوريين

Lebanon 24
10-10-2023 | 04:50
A-
A+
Doc-P-1115854-638325356512085956.jpg
Doc-P-1115854-638325356512085956.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يناقش مجلس الوزراء الخميس المقبل تقريرا عن النازحين السوريين هنا نصه:
Advertisement
 
 
   
 
مواضيع ذات صلة
جلسة طارئة لمجلس الوزراء الخميس وهذا ما اعلنه ميقاتي
lebanon 24
10/10/2023 12:26:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: في كل جلسة لمجلس الوزراء أعدكم بتقرير يتناول موضوع النزوح
lebanon 24
10/10/2023 12:26:07 Lebanon 24 Lebanon 24
إنتهاء جلسة مجلس الوزراء
lebanon 24
10/10/2023 12:26:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": كلمة مرتقبة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي مباشرة بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء اليوم
lebanon 24
10/10/2023 12:26:07 Lebanon 24 Lebanon 24

جلسة

مجلس الوزراء

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:23 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:40 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:40 | 2023-10-10
05:00 | 2023-10-10
01:45 | 2023-10-10
05:18 | 2023-10-10
05:11 | 2023-10-10
04:39 | 2023-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24