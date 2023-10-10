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لبنان

أمطار ورياح وضباب على المرتفعات... هذا ما ينتظرنا في الايام المقبلة!

Lebanon 24
10-10-2023 | 05:18
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  توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، ولكن تبقى دون تعديل على الساحل . يتكون الضباب على المرتفعات و يتساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية الشمالية خلال النهار، ويتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر فيتحول الى قليل الغيوم.
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وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة:  طقس خريفي متقلب وماطر أحيانا يسيطرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسط و يستقر اعتبارا من يوم الخميس . 

ملاحظة : معدل درجات الحرارة  لشهر تشرين الاول  بين 21 و 29 في بيروت، بين 13 و 27  في زحلة وبين 20 و 28 في طرابلس.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة على الجبال و في الداخل ، تهطل امطار متفرقة ومتقطعة، ومن المتوقع أن تشتد أحيانا في المناطق الجنوبية مع ظهور للخلايا الرعدية المنفردة ، كما تنشط الرياح احيانا ويتكون الضباب على المرتفعات، تنحسر الأمطار اعتبارا من المساء.
الأربعاء:  غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، ولكن تبقى دون تعديل على الساحل . يتكون الضباب على المرتفعات و يتساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية الشمالية خلال النهار، ويتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر فيتحول الى قليل الغيوم.

الخميس:  قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة ، يتكون الضباب المحلي على المرتفعات.
الجمعة:  قليل الغيوم اجمالا مع استقرار في درجات الحرارة التي تبقى ضمن معدلاتها الموسمية مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 23 إلى 27 درجة، فوق الجبال من 15 إلى 23 درجة، في الداخل من 15 إلى 31 درجة. 

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة احيانا، سرعتها بين 15 و35 كلم/ساعة تتحول ابتداء من مساء اليوم الى ضعيفة.
-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 70%.

-حال البحر: مائج اجمالا ، حرارة سطح الماء:27 درجة. 
-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:  6،39
-ساعة غروب الشمس:  18،10
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