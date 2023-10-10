اعلامية في قناة "الجديد" تتعرض لحادث سير مروع اثناء توجهها لتغطية الاحداث جنوبا (صور)

تعرضت الإعلامية في قناة "الجديد" ريما حمدان، لحادث سير مروع، أصيبت فيه برضوض قوية وزميلها المصور علي سالم، وذلك أثناء توجههما لتغطية ما يحصل على الحدود في الجنوب. حيث انزلقت سيارة اثر الطقس الماطر واصطدمت بسيارتهما.

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ونشرت ريما عبر حسابها على "فيسبوك" مجموعة من الصور، وعلقت: "شكرا لجميع الزملاء والأصدقاء يلي إتصلوا للإطمئنان.. انا والزميل المصور علي سالم بخير، رضوض قوية ولكن الحمدلله لم نصاب بأي كسور خلال الحادث يلي إتعرضنا له على جسر الخردلي أثناء توجهنا لتغطية ما يحصل على الحدود في الجنوب .. للأسف ما رح نقدر نكفي التغطية.. ورجاء الإنتباه للإنزلاق بسبب الشتاء.. وكل الشكر للصليب الأحمر اللبناني ومستشفى النجدة الشعبية في النبطية ..".

تتقدم "اسرة لبنان 24" بالتمنيات بالشفاء العاجل للزميلين ريما حمدان وعلي سالم.