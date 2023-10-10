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لبنان

هل تتكرر الهجمات على الحدود؟.. هذا ما تحدث عنه مصدر أمني لـ"لبنان 24"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-10-2023 | 05:56
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يسود الهدوء على الحدود اللبنانية - الفلسطينية بعد اشتداد وتيرة التوتر واطلاق الصواريخ ليلًا بحسب ما أكد مصدر أمني لـ"لبنان 24"، من دون أن يجزم احتمالية تكرار الهجمات مجددًا.
 
 
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