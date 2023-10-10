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لبنان

على الحدود.. وقفة تضامنية مع الصحافيين في غزة

Lebanon 24
10-10-2023 | 06:13
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أقام مراسلو ومصورو الفضائيات اللبنانية والعربية والإيرانية والأجنبية وقفة تضامنية مع الصحافيين المقاومين في غزة ومواساةً لعوائل وزملاء الشهداء الصحفيين عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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