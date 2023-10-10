على الحدود.. وقفة تضامنية مع الصحافيين في غزة

أقام مراسلو ومصورو الفضائيات اللبنانية والعربية والإيرانية والأجنبية وقفة تضامنية مع الصحافيين المقاومين في غزة ومواساةً لعوائل وزملاء الشهداء الصحفيين عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

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