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لبنان

"ليعلم العالم أجمع".. وزير النقل يكشف عن رقم هائل للخروقات الجوية الإسرائيلية

Lebanon 24
10-10-2023 | 06:12
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كشف وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه "ان الخروق الجوية من قبل العدو الاسرائيلي على كامل الأراضي اللبنانية وبناء على تقرير لقيادة الجيش اللبناني، فإنه وخلال آخر عشر سنوات، هناك عشرة آلاف وثمانمائة وسبعة وثمانين خرقا جويا، ومنها على سبيل المثال  في عام  2019 وصلت الخروق الى 344 خرقا فوق مدينة بيروت والمطار".
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وأضاف من مركز التدريب والمؤتمرات التابع لشركة طيران الشرق الأوسط في مطار رفيق الحريري الدولي: "وطبعا فإن صناع القرار في الطيران المدني يدركون ما خطورة ما يقوم به العدو الاسرائيلي فوق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وبمعدل وسطي يوجد فوق مدينة بيروت والمطار وليعلم العالم أجمع حوالي 144 خرقا سنويا".
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