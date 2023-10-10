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لبنان

ضياع عوني.. نشارك؟.. لا نعلم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-10-2023 | 06:40
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بعدما صدر عن الامين العام  لمجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال سيعقد جلسة بعد غد الخميس عند الساعة الرابعة من بعد الظهر في السراي الكبير، لعرض المستجدات الراهنة في ظلّ تطوّر الأوضاع على الصُعد كافةً، إضافةً إلى عرض التقرير الدوري حـول تنفيذ مندرجات قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 11/09/2023 المتعلّق بموضوع النزوح السوري،  فإن لا جواب حتى الساعة حول مشاركة الوزراء المحسوبين على "التيار الوطني الحر"، وكان لافتا تهرب عدد منهم من الرد على الهاتف بذرائع مختلفة تتصل تارة باجتماعات وتارة أخرى بانشغالات، ومن لم يستطع التهرب كان جوابه بأنه لا يعلم وينتظر  ما ستؤول إليه الاتصالات مع رئيس "التكتل" جبران باسيل. 
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وعليه، فالاكيد أن أحدا من هؤلاء الوزراء لن يعطي الجواب اليقين الا بعد اجتماع "تكتل لبنان القوي" الذي سيدرس هذا الامر، لأن الجواب اليقين يبقى عند النائب جبران باسيل  الذي تبقى له الكلمة الفصل في المشاركة في جلسات مجلس الوزراء من عدمها، علما أن حكومة تصريف الأعمال لا بد من أن تجتمع بحسب الدستور في الظروف الطارئة  فكيف الحال اليوم والبلد  يمر بتحديات معقدة من جراء ملف النزوح الجديد، فضلا عن توتر  الوضع في الجنوب ولا احد يعلم كيف يمكن أن تتدحرج  الأمور .

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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