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لبنان

هذا موعد تشييع شهداء "حزب الله" الذين ارتقوا بالامس

Lebanon 24
10-10-2023 | 06:45
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يشيع "حزب الله" بعد ظهر اليوم شهداء المقاومة الاسلامية الذين قضوا في القصف الجوي الإسرائيلي المعادي أمس على مناطق في الجنوب. حيث يشيع الشهيد علي حدرج في بلدة حناويه عند الثالثة بعد الظهر، والشهيدين حسام إبراهيم ورائف فتوني في خربة سلم. 
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