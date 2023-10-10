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لبنان
تحليق لمروحية لـ"اليونيفيل" فوق هذه المناطق الجنوبية
Lebanon 24
10-10-2023
|
06:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه يسجّل في هذا الوقت تحليق لمروحية تابعة لقوات "اليونيفيل" فوق الخط الأزرق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.
وتنفذ هذه المرورية طلعات استكشافية على علو منخفض فوق محاور ابل السقي، الوزاني، الغجر، مرتفعات رويسات العلم، بركة بعثائيل خراج كفرشوبا وصولاً الى بركة النقار ومنحدرات حرمون خراج بلدة شبعا.
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