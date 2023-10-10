استنفار لجنود الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان.. هذا ما يجري هناك

رفع جيش الإحتلال الإسرائيلي من استنفار قواته على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، كما انتشر الجيش من الجانب اللبناني، فيما يسود الهدوء الحذر الموقع. (الوكالة الوطنية)