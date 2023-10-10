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لبنان

استنفار لجنود الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان.. هذا ما يجري هناك

Lebanon 24
10-10-2023 | 07:18
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 رفع جيش الإحتلال الإسرائيلي من استنفار قواته على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، كما انتشر الجيش من الجانب اللبناني، فيما يسود الهدوء الحذر الموقع. (الوكالة الوطنية)
 
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