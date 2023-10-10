للبحث في التطورات الأخيرة.. بو حبيب التقى سفراء وفرونتسكا

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب سفير بريطانيا هاميش كويل وتم البحث في التطورات الاقليمية في غزة ولبنان، وشدد السفير البريطاني على اهمية عدم إنجرار لبنان الى الصراع وبقائه بعيدا عنه كما تناول البحث عدة مواضيع ثنائية.

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وفي سياق آخر، عرض بوحبيب مع سفير قطر لدى لبنان ناصر القحطاني الجهود القطرية لمساعدة لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية، كذلك تم البحث في الإعتداءات الاسرائيلية على غزة.



كذلك، بحث بوحبيب مع المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في التطورات الاخيرة في الجنوب اللبناني وغزة. كما اطّلعت فرونتسكا من الوزير بو حبيب على نتائج زيارته الاخيرة الى نيويورك.





كما التقى بوحبيب سفيرة اليونان كاترين فونتولاكي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها الديبلوماسية في لبنان.