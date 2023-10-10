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لبنان
الخارجية البريطانية: ننصح بالسفر إلى لبنان فقط عند الضرورة
Lebanon 24
10-10-2023
|
07:38
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وزعت السفارة البريطانية في بيروت بيان " تحديث نصيحة السفر إلى لبنان".
وجاء فيه: "تنصح وزارة الخارجية والتنمية البريطانية بالسفر إلى لبنان فقط عند الضرورة وعدم الذهاب إلى بعض المناطق في جنوب لبنان".
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واضافت: "على المواطنين البريطانيين السفر إلى لبنان فقط إذا كان سفرهم ضرورياً. وننصح الآن بعدم الذهاب إلى منطقة جنوب نهر الليطاني، التي تشمل أوتوستراد الناقورة - صور - صيدا - بيروت والمناطق الواقعة غربه. بالإضافة إلى ذلك، نواصل التحذير من الذهاب إلى منطقة الهرمل، بما فيها مدن عرسال ورأس بعلبك والقاع واللبوة والنحلة، ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين أو ضمن مسافة 5 كيلومترات من الحدود مع سوريا".
وتابع البيان: "نحن نبقي نصائح السفر الخاصة بنا قيد المراجعة المستمرة. والوضع لا يمكن التنبؤ به ويمكن أن يتدهور بدون سابق إنذار. ويواصل فريق العمل القنصلي تقديم المساعدة للمواطنين البريطانيين في لبنان على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. الرجاء الاتصال بالرقم 9611960800+ لأيً استفسار".
وختم: "ندعو جميع المواطنين البريطانيين على الاضطلاع دوماً على نصيحة السفر للبنان كاملةً على الرابط: Lebanon travel advice - GOV.UK (www.gov.uk)". (الوكالة الوطنية)
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