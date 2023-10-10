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لبنان

وزير الدفاع: المجتمع الدولي مُطالب بالضغط على اسرائيل لوقف عدوانها

Lebanon 24
10-10-2023 | 07:48
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 التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم قبل ظهر اليوم في مكتبه في اليرزه، سفير بلجيكا في لبنان كوين فيرفاك يرافقه الملحق العسكري Colonel Yves Janssens.
 
 
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وتناول البحث  العلاقات الثنائية، إضافة الى الوضع في فلسطين المحتلة، والوضع الأمني في جنوب لبنان وقضية عودة النازحين السوريين.

ودان الوزير سليم، العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ودعا المجتمع الدولي" للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها".
 
واعتبر ان "السلام والإستقرار لا يمكن أن يتحققا الا بالتزام مندرجات القرارات الدولية"، مشدداً على "ضرورة وقف الاعتداءات الاسرائيلية اليومية على لبنان، مؤكداً أن  "الجيش اللبناني على جهوزية دائمة و تنسيق مستمر مع اليونيفيل  للمحافظة على الامن والاستقرار في الجنوب". 

وتم البحث أيضاً في ملف عودة النازحين السوريين الى بلدهم، وفي هذا السياق دعا الوزير سليم المجتمع الدولي الى "تعديل مقاربته لهذا الموضوع والعمل على تحفيز النازحين للعودة الى الأماكن الامنة في سوريا وذلك من خلال تقديم الدعم والمساعدة لهم في بلدهم وعدم ربط موضوع عودتهم بالحلول السياسية".

وعن القضية الفلسطينية، رأى السفير البلجيكي أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد للوصول الى سلام عادل"، وأكد من جهة أخرى "وجوب العمل على تجنب التصعيد  في  جنوب لبنان".

 وحول قضية النازحين السوريين، شدد السفير البلجيكي على ان "عودة اللاجئين السوريين الى بلدهم موضوع يتطلب توافر شروط وعوامل متنوعة لا يبدو انها متوافرة حتى الآن".
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