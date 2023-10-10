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لبنان

"حماس": مستمرون في معركة طوفان الأقصى حتى تحقيق الأهداف

Lebanon 24
10-10-2023 | 07:10
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أعلنت حركة "حماس" في لبنان في بيان "ارتقاء المجاهدَين من الإخوة الأبطال في سرايا القدس، الشهيد حمزة موسى من مخيم البرج الشمالي، والشهيد رياض قبلاوي من مخيم عين الحلوة، اللذين ارتقيا على طريق التحرير والعودة، خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال شمالي فلسطين المحتلة، حيث أسفرت العملية عن مقتل ضابطين صهيونيين وإصابة آخرين".
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وأضاف البيان: "نُؤكّد استمرارنا في معركة طوفان الأقصى حتى تحقيق الأهداف. وإننا إذ نتقدم إلى الإخوة في حركة الجهاد الإسلامي بأسمى آيات التبريكات، فإنّنا نتقدم بالعزاء أيضاً إليهم وإلى ذويهم ومحبيهم، سائلين الله تعالى لهم الرحمة والجنة". (الوكالة الوطنية)
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