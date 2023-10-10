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لبنان

نظرا للظروف الراهنة.. ارجاء جلسة لجنة حقوق الانسان المقررة الخميس

Lebanon 24
10-10-2023 | 08:07
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أرجأت لجنة حقوق الانسان جلستها المقررة يوم الخميس  في 12 الحالي، الى موعد يحدد لاحقا نظرا للظروف الراهنة.
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