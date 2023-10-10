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لبنان

عون: لن يقوم سلام في المنطقة طالما أن الشعب الفلسطيني يُقهر

Lebanon 24
10-10-2023 | 08:25
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كتب الرئيس العماد ميشال عون عبر منصة "اكس": "لن يقوم سلام ولا استقرار ولا ازدهار في المنطقة طالما أن الشعب الفلسطيني يُقهر ويُظلم وتُسلب أرضه وتُستباح حقوقه. والمقاربة الإسرائيلية، القائمة دوماً على مبدأ القوة وسلب الحقوق والتهجير وضرب القرارات والمواثيق الدولية، لن توصل إلاّ إلى مزيد من الحروب. والتاريخ، البعيد منه والقريب، يشهد أن الإنسان الذي يقاتل باللحم الحي دفاعاً عن وجوده، يمكنه أن ينتصر على آلة التدمير مهما بلغ جبروتها".
 
 
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