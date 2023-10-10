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لبنان
فلسطين تنادينا.. "التوحيد العربي": مع اعلان جمعة طوفان الاقصى يوماً للنفير العام
Lebanon 24
10-10-2023
|
08:34
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رأى حزب "التوحيد العربي" انه "مع دعوة حركة حماس لإعلان يوم الجمعة المقبل "جمعة طوفان الأقصى" يوماً للنفير العام في العالم العربي والإسلامي وأحرار العالم، للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته، وفضح جرائم الاحتلال وعزله وإحباط كل مخططاته العدوانية، وإظهار حب فلسطين والقدس والأقصى ونيل شرف الدفاع عن المسجد الأقصى"، معتبرا ان "الدعوة تأتي في ظل الإنجاز التاريخي للمقاومة الفلسطينية وتعزيزاً لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الاحتلال المفتوحة وإفشالاً لمخططاته التدميرية وأحلامه في تهويد القدس والأقصى وانتصاراً للقضية الفلسطينية".
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وقال في بيان: "نشد على أيادي اهلنا وناسنا في لبنان وسوريا لرفع العلم الفلسطيني أمام منازلهم وفي الساحات، تأكيدا لوحدة المصير والمسار نحو القدس والأقصى وتحرير فلسطين من دنس الاحتلال الصهيوني وتضامنا مع الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير".
وختم: "ها هي فلسطين تنادينا والمسجد الأقصى ينادينا وينتظر منا جميعا تلبية واجب العزة والكرامة لمشاركة الشعب الفلسطيني ومقاومته، شرف الدفاع عن أرض فلسطين المباركة والذود عن كرامة الأمة وعزتها".
وفي وقت سابق، توجه حزب" التوحيد العربي" في بيان، "بالتبريك والعزاء بالشهداء الثلاثة الذين زفّهم حزب الله امس بعد ان ارتقوا نتيجة العدوان الصهيوني على جنوب لبنان". كما تقدم الحزب بالتعزية الى المقاومة الفلسطينية "بجميع شهدائها الذين اشعلوا بشهادتهم نار "طوفان الأقصى في وجه الكيان المحتل لفلسطين" .
واكد ان" المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني بكل ما فيها من عزة وكرامة تشكل الخيار الوحيد لاستعادة الحقوق المغتصبة وانتصار الحق على الباطل".
وختم :" إن كل دماء تسفك في هذا الطريق وكل مقاوم يسقط على الأرض، يجعل من تلك النهاية التاريخية أكثر حتميةً لهذا الكيان الغاصب".
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