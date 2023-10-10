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لبنان
قائد الجيش استقبل فرونتسكا
Lebanon 24
10-10-2023
|
09:10
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونتسكا.
كما استقبل حاكمة ولاية New South Wales الاوسترالية السيدة Margaret Beazley، يرافقها السفير الاوسترالي في لبنان السيد Andrew Barnes.
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ثم استقبل النائب جهاد الصمد، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
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