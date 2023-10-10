قائد الجيش استقبل فرونتسكا

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونتسكا.كما استقبل حاكمة ولاية New South Wales الاوسترالية السيدة Margaret Beazley، يرافقها السفير الاوسترالي في لبنان السيد Andrew Barnes.ثم استقبل النائب جهاد الصمد، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.