هدوء حذر عند الحدود.. هكذا بدت المناطق التي تعرّضت للقصف يوم أمس

خيم الهدوء الحذر على القرى والبلدات الحدودية في القطاع الغربي التي كانت يوم أمس مسرحا للقصف الاسرائيلي.

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كما سجل تحليق متواصل لطيران الاستطلاع الاسرائيلي في سماء المنطقة.وفي بلدتي الضهيرة ومروحين، بدت آثار القصف واضحة من تضرر بعض المنازل والسيارت بالاضافة الى حقول الزيتون والاشجار الحرجية التي اندلعت فيها النيران جراء الاعتداء الاسرائيلي.الى ذلك، بدت حركة الاهالي هناك شبه معدومة، فيما سيرت قوات "اليونيفيل" دورياتها عل طول الخط الحدودي من الناقورة حتى بوابة راميا .