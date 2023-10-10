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لبنان

تسعيرة مرتفعة للدولار عصرا

Lebanon 24
10-10-2023 | 09:40
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سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، في السوق الموازية عصر اليوم، ما بين 89450 و 89750 ليرة للدولار الواحد.
 
 
بينما سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، في السوق الموازية صباحا، ما بين 89350 و 89650 ليرة للدولار الواحد.
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