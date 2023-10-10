تسعيرة مرتفعة للدولار عصرا



Advertisement بينما سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، في السوق الموازية صباحا، ما بين 89350 و 89650 ليرة للدولار الواحد.

سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، في السوق الموازية عصر اليوم، ما بين 89450 و 89750 ليرة للدولار الواحد.